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Російський диктатор Володимир Путін доручив окупантам будувати «курорти» на захопленому узбережжі Азовського моря. У такий спосіб він хоче змусити росіян переселятися на окуповані території України.

Про це пише Центр нацспротиву.

Значну увагу Путін приділив «планам розвитку» цього сектору у Приазов’ї. Зважаючи на те, що кремль поспішно будує автомагістраль та залізничну лінію вздовж узбережжя Азовського моря можна припустити, що такі курорти будуть «зоною відпочинку» хіба що для окупаційних військ та працівників окупаційних адміністрацій і колаборантів.

Такими діями окупанти намагаються переконати працівників окупаційних адміністрацій і колаборантів, що мають намір поселитися на ТОТ, що проблеми з їхньою безпекою зрештою буде вирішено.

— Путіну уже навіть презентували план будівництва морського курорту на ТОТ Запорізької області. Проте російському диктатору не сподобався надмірно обережний підхід. Про те що у нього явно відсутнє реальне сприйняття ситуації свідчить, те що він закликає російських інвесторів розвивали яхтинг на ТОТ Запорізької області, — продовжують у підпіллі.

Як підкреслили у ЦНС, українське підпілля та Сили оборони України також активно готуються до літнього сезону та готові продемонструвати росіянам найбільш гарячі точки для охочих відвідати «путінські курорти в Приазов’ї».

Нагадаємо, що росіяни будують протитанкові бетонні споруди на сході тимчасово окупованого Криму. Вони хочуть продовжити «зуби дракона» до Чорного моря.