Активісти руху «Жовта стрічка» продовжують чинити опір окупантам у загарбаному Криму.
Нові фото активісти зробили в окупованій Ялті та опублікували 14 березня у своєму телеграм-каналі.
«Активісти руху «Жовта Стрічка» продовжують чинити спротив окупантам, адже їх триколорному сміттю та вулицях нашої Ялти залишилось недовго. Крим буде вільний від окупантів», — йдеться в дописі.
Нагадаємо, у День кримського спротиву російській окупації, активісти руху «Жовта стрічка» підняли прапор України на вершину кримської гори.
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Активісти руху «Жовта стрічка» продовжують чинити опір окупантам у загарбаному Криму.
Нові фото активісти зробили в окупованій Ялті та опублікували 14 березня у своєму телеграм-каналі.
«Активісти руху «Жовта Стрічка» продовжують чинити спротив окупантам, адже їх триколорному сміттю та вулицях нашої Ялти залишилось недовго. Крим буде вільний від окупантів», — йдеться в дописі.
Нагадаємо, у День кримського спротиву російській окупації, активісти руху «Жовта стрічка» підняли прапор України на вершину кримської гори.