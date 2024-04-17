Військовий аеродром у Джанкої є «законною ціллю» для України / Ілюстративне фото

Начальниця Обʼєднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк назвала «законною ціллю» для України військовий аеродром окупантів в Джанкої, на якому вночі 17 квітня місцеві чули вибухи.

Про це вона повідомила в етері Радіо Свобода 17 квітня.

— Взагалі зрозуміло, що це військовий аеродром, тобто законна ціль, відповідний об’єкт, на якому базувалася в тому числі армійська авіація. Крім того, ми знаємо, що під час свого розташування на Кримському півострові, використовуючи його як потужний мілітаріхаб, росіяни дуже часто змінювали місця дислокації різних підрозділів і переміщували їх для того, щоб відвести від ймовірного ураження. Але не всі маневри були вдалими, — сказала Наталія Гуменюк.

Проте що саме уразили на аеродромі, начальниця пресцентру ОК «Південь» не розповіла.

— У Криму триває сезон бавовни. Результати треба дочекатися від Генерального штабу. Все ж таки право «джанкойської першої ночі». Вони мають його дотриматись. Насправді те, що відбувається бойова робота, ми ніколи не приховуємо. Але результати даємо верифіковані, такі які вже уточнені, вивірені й мають офіційне підтвердження, — наголосила вона.

Нагадаємо, 13 квітня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після яких над містом здійнявся дим. Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за результативний удар по пункту управління угруповання «Центр» військ РФ.