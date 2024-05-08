У Миколаєві вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Фото: Миколаївська міська рада

У середу, 8 травня, у Миколаєві вшанували пам'ять жертв Другої світової війни 1939-1945 років.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Щорічно 8 травня в Україні відзначають День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та згадують полеглих.

Цьогоріч у Миколаєві традиційно вшанували пам'ять жертв війни хвилиною мовчання та покладанням квітів до Меморіального комплексу на честь 68-ми десантників-ольшанців й меморіальних плит з іменами загиблих героїв.

На заході були присутні секретар міської ради Дмитро Фалько, заступник міського голови Анатолій Петров, керівництво області та міста, ветерани та військовослужбовці.

У Миколаєві вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, 26 квітня у Миколаєві вшанували пам'ять пожежників та фахівців аварійних служб, які загинули внаслідок, які загинули внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.