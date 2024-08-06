За минулу добу, 5 серпня, російська армія втратила в Україні ще 1050 людей. Загалом із початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили приблизно 586 190 своїх військових.
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, росіяни втрачають свою військову техніку та озброєння. Зокрема:
Зазначається, що ці дані не остаточні та ще уточнюються. У Генштабі пояснювали, що у зведеннях втрат вказують кількість загиблих окупантів разом із пораненими.
Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня, над Україною силами протиповітряної оборони збито 4 ракети та 15 ударних БПЛА.
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За минулу добу, 5 серпня, російська армія втратила в Україні ще 1050 людей. Загалом із початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили приблизно 586 190 своїх військових.
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, росіяни втрачають свою військову техніку та озброєння. Зокрема:
Зазначається, що ці дані не остаточні та ще уточнюються. У Генштабі пояснювали, що у зведеннях втрат вказують кількість загиблих окупантів разом із пораненими.
Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня, над Україною силами протиповітряної оборони збито 4 ракети та 15 ударних БПЛА.