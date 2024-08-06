ЗСУ. Ілюстраційне фото

За минулу добу, 5 серпня, російська армія втратила в Україні ще 1050 людей. Загалом із початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили приблизно 586 190 своїх військових.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, росіяни втрачають свою військову техніку та озброєння. Зокрема:

танки — 8 411 (+4 за минулу добу) ;

; бойові броньовані машини — 16 294 (+8) ;

; артилерійські системи — 16 384 (+39) ;

; реактивні системи залпового вогню — 1 138;

засоби ППО — 910;

літаки — 365;

гелікоптери — 326;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 158 (+36) ;

; крилаті ракети — 2 420 (+6) ;

; кораблі/катери — 28;

підводні човни — 1;

автомобільна техніка та автоцистерни — 22 148 (+54) ;

; спеціальна техніка — 2 738 (+1).

Зазначається, що ці дані не остаточні та ще уточнюються. У Генштабі пояснювали, що у зведеннях втрат вказують кількість загиблих окупантів разом із пораненими.

Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня, над Україною силами протиповітряної оборони збито 4 ракети та 15 ударних БПЛА.