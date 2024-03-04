В селищ Березнегувате в Миколаївській області для понад 700 дітей на базі укриття благодійники облаштували освітній центр «Вулик».

Про це йдеться в статті УП.Життя «Одна школа розбита, а біля другої — «вирвочка». Історія про біль і надію дітлахів з Миколаївщини».

До повномасштабного вторгнення у Березнегуватому було три школи. Зараз не працює жодна з них. Дві не мають укриттів, а опорний ліцей — знищений і не підлягає відновленню.

Зруйнована опорна школа у Березнегуватому, фото: Олександр Горбунов Зруйнована опорна школа у Березнегуватому, фото: Олександр Горбунов

Як розповів директор місцевого Будинку культури Віталій Довгомеля, в перші дні вторгнення росіяни цілили по закладу кілька разів крилатими ракетами, доки школа не перетворилась на руїни.

— В 50 метрах від нашого БК знаходиться адміністрація та музична школа. В даний обʼєкт був приліт, ось така у нас вирвочка невеличка. Також в момент удару, наскільки я памʼятаю, в парку впала С-300, але вона не розірвалась, — розповів Віталій Довгомеля.

Зараз місцеві діти навчаються дистанційно, як і більшість школярів в регіоні.

— У нас немає навіть змішаної форми (навчання, — прим.), бо немає бомбосховищ у вцілілих школах. Але, з дозволу батьків, які пишуть заяви, ми збираємо дітей, які хочуть очно потренуватись, і проводимо заняття. Стараюся з ними брати участь і у змаганнях, — розповідає вчитель фізичного виховання Олександр Горбунов.

У селищі у приміщенні будинку культури відкрили сучасний цифровий освітній центр – «Вулик». Ініціативу запустили разом із міжнародним благодійним фондом savED за підтримки програми «U-LEAD з Європою».

«Вулики» оснащені зоною відпочинку, діти мають змогу спілкуватись з однолітками, використовувати гаджети та виходити у онлайн-навчання. На базі керівники будинку дитячої творчості та викладачі дитячої мистецької школи зможуть організувати гуртки.

Освітній простір для дітей в Березнеговатому, фото: savED Освітній простір для дітей в Березнеговатому, фото: savED

Також за попередньою домовленістю з адміністраторами центру, вчителі трьох березнегуватських шкіл зможуть проводити очні консультації для учнів.

— Ми спілкувались с директорами шкіл та садочків, щоб виділяти час для кожного закладу, наприклад з 9 до 14 чи 15 години. І вони вже далі самі будуть вирішувати, — розповів директор БК.

Як відомо, такий самий «Вулик» облаштували для безпечного процесу навчання дітей в Снігурівці. На базі укриття в ліцею №3 благодійники разом з партнерами створили Цифровий освітній центр та облаштували частину укриття. Загалом по Україні працює уже 64 таких центри.

Як фонд savED допомагає Миколаївській області?

savED — це міжнародний благодійний фонд, який відновлює доступ до освіти в громадах, що постраждали від війни в Україні.

Усерпні 2023 року savED запустила програму громадянської освіти для миколаївських школярів. Учні 10 шкіл Миколаївської отримали можливість взяти участь у програмі громадянської освіти та втілити у життя власні соціальні проекти.

У грудні стало відомо, що учні пʼяти шкіл Миколаївщини виграли гранти на 5 тисяч доларів в рамках освітнього проекту програми з громадянської освіти від Spirit of America та savED.

Також фонд разом видання «Українська правда» в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

Крім того, благодійний фонд savED разом з книгарнею Readeat зібрали 340 тисяч гривень на придбання книжок для бібліотек Миколаївської області.