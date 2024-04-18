Водія шкільного автобуса підозрюють у співпраці з РФ під час окупації Харківщини / Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала 59-річного водій шкільного автобуса із селища Козача Лопань, якого підозрюють у співпраці з росіянам під час окупації Харківщини.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними правоохоронців, чоловік після захоплення громади запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України. Він возив російських військових на ротацію із прифронтового селища до Бєлгорода та у зворотному напрямку. Для «рейсів» чоловік використовував шкільний автобус сільради, який він паркував на подвір’ї власного помешкання. Також він перевозив з Росії зброю та боєприпаси для окупаційних угруповань РФ, які воювали на передовій під Харковом.

Зазначається, що перед «виїздом» він перефарбував транспорт у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. Пізніше, тікаючи із Харківщини від контрнаступу Сил оборони, загарбники забрали у колаборанта автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння.

Після деокупації Харківщини чоловік переховувався у сусідньому селищі. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

За матеріалами Служби безпеки йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, чоловіка, який під час окупації Київщини видавав себе за монаха та співпрацював з окупантами, засудили до 10 років позбавлення волі.