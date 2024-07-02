У зв'язку з високим рівнем енергоспоживання, в середу, 3 липня по території всієї країни обленерго одночасно вимикатиме світло у кілька черг.
Про це повідомляє «Укренерго» у Telegram.
Причиною цього є високий рівень енергоспоживання через спеку.
Згідно з повідомленням, відключення будуть проводитися з 08:00 до 13:00 — дві черги, а в інші години доби — три черги.
Як повідомлялося, на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно чотири фактори, зокрема, обстріли, спека, відсутність можливості у європейських країн ділитися з Україною електроенергією та ремонтна кампанія.
На Миколаївщині розпорядок знеструмлення на 2 липня такий:
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
У зв'язку з високим рівнем енергоспоживання, в середу, 3 липня по території всієї країни обленерго одночасно вимикатиме світло у кілька черг.
Про це повідомляє «Укренерго» у Telegram.
Причиною цього є високий рівень енергоспоживання через спеку.
Згідно з повідомленням, відключення будуть проводитися з 08:00 до 13:00 — дві черги, а в інші години доби — три черги.
Як повідомлялося, на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно чотири фактори, зокрема, обстріли, спека, відсутність можливості у європейських країн ділитися з Україною електроенергією та ремонтна кампанія.
На Миколаївщині розпорядок знеструмлення на 2 липня такий:
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.