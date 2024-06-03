Миколаївський пенсіонер, який наводив російські ракети на об’єкти критичної інфраструктури міста, отримав 15 років увʼязнення.
Він жив у Миколаєві і дуже полюбляв Росію, написав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
«Цю істоту завербували російські спецслужби, щоб він підготував ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ», — зазначив він.
За даними Служби безпеки України, 74-річного миколаївця затримали у вересні 2022 року.
«Вдячний правохоронцям, які викрили цю тварину та недопустили трагедії для міста. Так буде з кожним, хто працює на користь Росії!», — додав Олександр Сєнкевич.
Раніше до 11 років увʼязнення засудили мешканця Миколаївщини, який збирав інформацію про позиції ЗСУ та HIMARS для коригування ракетних ударів ворогом.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Миколаївський пенсіонер, який наводив російські ракети на об’єкти критичної інфраструктури міста, отримав 15 років увʼязнення.
Він жив у Миколаєві і дуже полюбляв Росію, написав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
«Цю істоту завербували російські спецслужби, щоб він підготував ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ», — зазначив він.
За даними Служби безпеки України, 74-річного миколаївця затримали у вересні 2022 року.
«Вдячний правохоронцям, які викрили цю тварину та недопустили трагедії для міста. Так буде з кожним, хто працює на користь Росії!», — додав Олександр Сєнкевич.
Раніше до 11 років увʼязнення засудили мешканця Миколаївщини, який збирав інформацію про позиції ЗСУ та HIMARS для коригування ракетних ударів ворогом.