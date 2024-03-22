У 2024 році ТОВ «СП «ПАЕК» збільшить земельні площі під овочівництво до 2000 гектарів.
Про це повідомляє преслужба «ПАЕК».
Зазначається, що у 2023 році на базі одного з господарств компанії було збудовано потужний сучасний тепличний комплекс.
В компанії «ПАЕК» наголошують, що основна мета створення тепличної бази – забезпечення власних потреб господарств якісною розсадою. По завершенню вирощування розсади в теплицях планують висадити томати та огірки.
«Наразі в теплицях заплановано вирощувати розсаду 10 плодоовочевих культур. Готова до висадки рання капуста. Через декілька днів її планують уже висадити у відкритий ґрунт. Збір урожаю запланований на середину травня», — розповідають в компанії «ПАЕК».
Як повідомили у компанії, слідом за капустою аграрії планують висадити у відкритий ґрунт розсаду цукрової кукурудзи. В компанії заплановано розпочати реалізацію готової продукції цукрової кукурудзи в третій декаді червня.
Нагадаємо, миколаївська компанія «ПАЕК», яка спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових і олійних культур, диверсифікувала бізнес, розпочавши овочевий напрямок.
У 2024 році ТОВ «СП «ПАЕК» збільшить земельні площі під овочівництво до 2000 гектарів.
Про це повідомляє преслужба «ПАЕК».
Зазначається, що у 2023 році на базі одного з господарств компанії було збудовано потужний сучасний тепличний комплекс.
В компанії «ПАЕК» наголошують, що основна мета створення тепличної бази – забезпечення власних потреб господарств якісною розсадою. По завершенню вирощування розсади в теплицях планують висадити томати та огірки.
«Наразі в теплицях заплановано вирощувати розсаду 10 плодоовочевих культур. Готова до висадки рання капуста. Через декілька днів її планують уже висадити у відкритий ґрунт. Збір урожаю запланований на середину травня», — розповідають в компанії «ПАЕК».
Як повідомили у компанії, слідом за капустою аграрії планують висадити у відкритий ґрунт розсаду цукрової кукурудзи. В компанії заплановано розпочати реалізацію готової продукції цукрової кукурудзи в третій декаді червня.
Нагадаємо, миколаївська компанія «ПАЕК», яка спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових і олійних культур, диверсифікувала бізнес, розпочавши овочевий напрямок.