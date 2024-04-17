Підписання угоди між Енергоатомом та Holtec International Фото: Міненерго

«Енергоатом» підписав угоду з компанією «Holtec International». Вона передбачає створення в Україні потужностей для виробництва та виготовлення ядерних систем, конструкцій і компонентів для малих модульних реакторів, систем зберігання та транспортування відпрацьованого ядерного палива, а також охоплює інші потреби застосування атомної енергії в Україні та інших країнах регіону.

Про це повідомили в Міненергетики.

Відповідний документ у присутності міністра енергетики Германа Галущенка в онлайн-режимі підписали виконуючий обов'язки голови правління НАЕК «Енергоатом» Петро Котін і президент та генеральний директор Holtec International Кріс Сінгх.

Петро Котін зазначив, що ця угода важлива не лише для «Енергоатому», а й для всієї енергетичної галузі України та вітчизняної економіки.

«Це перший крок до посилення співпраці упродовж багатьох років. Створення в країні виробничих потужностей для атомної енергетики сприятиме не тільки зміцненню енергетичної безпеки країни, але й дозволить Україні стати світовим лідером у низці напрямів розвитку атомної енергетики», — вважає він.

Нагадаємо, що біля Южноукраїнська Миколаївської області «Енергоатом» збирається будувати комплекс з виробництва тепловидільних збірок для енергоблоків атомних електростанцій — компонентів ядерного палива. 4 квітня на громадських слуханнях громада міста дала дозвіл на будівництво.

Раніше повідомлялося, що Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів цього літа чи осені, оскільки прагне компенсувати втрачені через війну з Росією енергетичні потужності.

Після того, як на Хмельницькій АЕС будуть добудовані два блоки та встановлені два нові реактори АP1000, ця атомна електростанція буде найбільшою у Європі.