Відключення клектроенергії. Ілюстративне фото.

Вироблення електроенергії в Україні впало більш ніж удвічі з початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, яке посилається на українських чиновників.

До повномасштабного вторгнення внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 гігават, що було одним із найбільших показників у Європі. Тепер, як повідомили чиновники, потужність впала нижче 20 ГВт через бомбардування або окупацію об'єктів.

Зазначається, що останні удари Росії спрямовані на теплові та гідроелектростанції, які відновити набагато важче та дорожче. Атаку, яка відбулася в суботу 1 червня, один чиновник з Кабміну назвав «руйнівною»: Україна втратила 1,2 ГВт електроенергії, а інфраструктура, необхідна для транспортування газу з підземних сховищ на заході, була серйозно пошкоджена.

В свою чергу секретар РНБО Олександр Литвиненко сказав уряд планує створити децентралізовану енергетичну систему, основною якою буде більша кількість міні-електростанцій, менш вразливих для атак. Україна також намагається розширити використання екологічно чистих технологій, таких як сонячні панелі та вітряні турбіни.

Нагадаємо, що у ніч на суботу, 1 червня, ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. У ДТЕК повідомили про «серйозні пошкодження» на двох ТЕС.