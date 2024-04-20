У Великій Британії стартувало серійне виробництво повністю вітчизняного танка Challenger 3.

Про це повідомив міністр оборони країни Грант Шаппс.

За його словами, це перший повністю британський танк за останні 22 роки.

«Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії армії Великої Британії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту країни», — написав Грант Шаппс.

Challenger 3 є модернізованою версією танка Challenger 2.

Очікується, що на заводі у Телфорді спорудять 148 нових танків Challenger 3. Спершу їх планували виготовити до 2027 року, однак через війну в Україні Велика Британія зможе отримати нову техніку у 2025 році.

У новому танку планують установити нову башту із німецькою гладкоствольною гарматою 120-мм, яка є на озброєнні у танках Leopard 2A6/А7. Також у Challenger 3 покращать корпус — на нього встановлять новий композитний пакет бронювання EPSON.

Нагадаємо, перші британські танки Challenger 2 прибули до України в березні 2023 року. Скільки саме танків уже передали Україні — невідомо.