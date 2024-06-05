У Вознесенську відкрили Центру життєстійкості, де фахівці надаватимуть психологічну допомогу та консультацію з різних соціальних питань.
Про це повідомляє влада Вознесенська на сторінці у Facebook.
Працівники Центру будуть допомагати мешканцям міста отримати соціальні послуги, надавати кваліфіковану, безоплатну, психологічну допомогу, проводити психологічні тренінги та консультації. Крім того, центр життєстійкості підтримуватиме місцеві волонтерські ініціативи.
«Основна мета проєкту — навчити людей давати раду зі стресовими ситуаціями, допомагати собі та близьким, посилити волонтерство та згуртувати громаду», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Управління житлово-комунального господарства Вознесенської міськради оголосило тендер на ремонт підвалу будинку культури, у якому збираються облаштувати тимчасове укриття з ліжками та іншими меблями.
Раніше Вознесенська окружна прокуратура звернулася до суду, аби змусити приватне підприємство відремонтувати два протирадіаційні укриття.
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У Вознесенську відкрили Центру життєстійкості, де фахівці надаватимуть психологічну допомогу та консультацію з різних соціальних питань.
Про це повідомляє влада Вознесенська на сторінці у Facebook.
Працівники Центру будуть допомагати мешканцям міста отримати соціальні послуги, надавати кваліфіковану, безоплатну, психологічну допомогу, проводити психологічні тренінги та консультації. Крім того, центр життєстійкості підтримуватиме місцеві волонтерські ініціативи.
«Основна мета проєкту — навчити людей давати раду зі стресовими ситуаціями, допомагати собі та близьким, посилити волонтерство та згуртувати громаду», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Управління житлово-комунального господарства Вознесенської міськради оголосило тендер на ремонт підвалу будинку культури, у якому збираються облаштувати тимчасове укриття з ліжками та іншими меблями.
Раніше Вознесенська окружна прокуратура звернулася до суду, аби змусити приватне підприємство відремонтувати два протирадіаційні укриття.