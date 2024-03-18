Нідерландський метал-гурт Within Temptation зняли кліп у Києві / Фото опублікував гурт

Нідерландський метал-гурт Within Temptation 5 квітня випустить спільну пісню з музикантом Alex Yarmak під назвою A Fool’s Parade («Парад дурня»). Кліп на композицію зняли у Києві.

Пісня висвітлює такі теми, як засудження брехні, притвор Росії щодо війни, її злочини та наміри, повідомив гурт.

На офіційній сторінці гурту в Instagram вони назвали поїздку до Києва досвідом, який ніколи не забудуть.

Нідерландський метал-гурт Within Temptation зняли кліп у Києві / Фото опублікував гурт Нідерландський метал-гурт Within Temptation зняли кліп у Києві / Фото опублікував гурт Нідерландський метал-гурт Within Temptation зняли кліп у Києві / Фото опублікував гурт

«Щойно закінчили запис нашого кліпу на «Парад дурня» в Україні! Ми надзвичайно вдячні за цей досвід, теплий прийом та всім людям, які в цьому взяли участь. Ви всі чудові та дуже надихаєте нас. Ця подорож — це враження, які ми ніколи не забудемо. Дякую, залишайтеся сильними і скоро побачимося знову», — пише Within Temptation.

Зазначається, що режисером кліпу буде український кліп-режисер Інді Хейт.

«Ми не можемо дочекатися, коли ви це побачите!», — написав гурт.

Нідерландський метал-гурт Within Temptation зняли кліп у Києві / Фото опублікував гурт Нідерландський метал-гурт Within Temptation зняли кліп у Києві / Фото опублікував гурт

Нагадаємо, всесвітньо відомий американський гурт Imagine Dragons зняли кліп у зруйнованому російськими обстрілами селі Новогригорівка Миколаївської області. У ньому гурт розповів історію 14-річного Сашка, який з родиною втратили усе через російський тероризм та займалися волонтерством.