арештована яхта “Royal Romance» перейшла під прапор України. Фото: АРМА

Арештована яхта Royal Romance Віктора Медведчука перейшла під прапор України. Судно стало першим в історії України арештованим активом, який розшукали за кордоном, легалізували та видали державну реєстрацію прапора.

Про це повідомила голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Оксана Дума.

Олена Дума додала, що відтепер на судно поширюється юрисдикція України. Воно отримало свідоцтво про право плавання під державним прапором України — є історичним моментом для України.

«Яхта «Royal Romance» — перший в історії України арештований актив, що розшуканий Нацагентством за кордоном, отримав легалізоване рішення Хорватського суду та отримав державну реєстрацію прапора в Україні», — йдеться у повідомленні.

Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України внесла відповідні зміни до Міжнародної морської організації (ІМО).

Олена Дума зазначила, що у подальшому яхту реалізують на аукціоні.

Раніше повідомлялося, що аукціонний будинок, який мав організовувати продаж арештованої яхти RoyalRomance, відмовився від підписання договору. АРМА зазначає, що це пов'язано із «опором Медведчука».

Справа Віктора Медведчука

У вересні 2022 року Україна повернула з полону російських окупантів 215 захисників, з них 108 — бійці Азова. Усіх їх обміняли на затриманого Віктора Медведчука.

До цього він розповів силовикам все, що треба було знати, вивів на інших зрадників, загалом здав усіх.

Як відомо, Віктору Медведчуку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

У квітні його схопили при спробі втечі з України.

Раніше Віктор Медведчук розповів, що займався питаннями виведення із держвласності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок» на прохання екс-президента Петра Порошенка.