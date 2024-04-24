Фермер з Білогірки Олександр Іващенко. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Олександр Іващенко повернувся у село Білогірка Херсонської області після деокупації населеного пункту в листопаді 2022 року. До повномасштабнʼого вторгнення чоловік займався фермерством, а сьогодні він змушений самостійно розміновувати своє поле, щоб прогодувати родину.

Про це йдеться у репортажі «НикВести» «Саморозмінування: чому фермерам Миколаївщини та Херсонщини доводиться власноруч обстежувати свої землі».

Безвихідь штовхнула Олександра зважитися на саморозмінування угіддя площею понад 5 гектарів за селом, яке до повномасштабної війни чоловік засіював соняшником та пшеницею.

— Спочатку проходимо пішки, де що знайшли, потім чіпляємо канат 200-300 метрів і смикаємо, потягнули три метри, якщо не підірвалося, то беремо на руки та в посадку відносимо на кучу. Там вже забиваємо палицю, стрічку привʼязуємо і чекаємо ДСНС, — розповів Олександр Іващенко.

Олександр Іващенко показує снаряди, які витяг зі свого поля. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Чоловік вже майже повністю обстежив своє поле, і сподівається, що на осінь зможе засадити його пшеницею.

Зазначимо, що з наближенням посівної кампанії фермери Херсонщини та Миколаївщини дедалі частіше йдуть на ризики та обстежують свої землі самостійно, що часто закінчується трагічно. За два роки повномасштабної війни, за даними Міністерства внутрішніх справ, в Україні 610 людей дістали травми внаслідок підриву на мінах, ще 277 — загинули. Серед загиблих від мін — 14 дітей. Найбільше постраждалих саме у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Крім того, за прогнозами Міністерства економіки України спільно з Київською школою економіки, у найближчі 10 років кількість постраждалих від підриву на вибухонебезпечних предметах в Україні може зрости до 9 тисяч осіб.

Щоб дізнатися, на які вибухонебезпечні предмети ризикують натрапити Українці внаслідок повномасштабної війни, та як себе поводити у такій ситуації «НикВести» пояснили у матеріалі «Які бувають міни та як діяти, якщо ви знайшли підозрілий предмет?».

Мінна небезпека на Миколаївщині

Нагадаємо, з початку 2024 року у Миколаївські області на мінах підірвалися 17 людей, 4 з них загинули. У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

Найбільша кількість нещасних випадків внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметів у Миколаївській області сталося саме на території Снігурівської громади.

Раніше «НикВести» навідалися до села Євгенівка де поспілкувалися з братами Ігорем та Олександром Вірьовкіним, які підірвалися на мінах під час окупації села російськими військовими.

Також в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Внаслідок чого є загиблий та поранений серед працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Згодом, 15 грудня 2022 року в одному з сіл громади чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці.

22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади. Пізніше, 20 вересня 2023 року у місті на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували.

У полі біля міста Снігурівка 11-го жовтня 2023 року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні. Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей.

5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік. Крім того, на Снігурівщині піротехнічна група ДСНС розмінувала ділянку, де на вибухонебезпечному предметі підірвалася корова.