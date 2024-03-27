Віктор Мушин, директор Червонодолинського ліцею, фото: savED

Ліцей у селі Червона Долина у Миколаївській області зруйнувала російська ракета C-300 у березні 2022 року. Заклад не підлягає відновленню і потребує побудови з нуля.

Про це розповів директор школи Віктор Мушин в інтервʼю Українська правда. Життя.

Червона Долина майже вісім місяців перебувала на лінії фронту, повз село йшли величезні російські колони техніки. За цей час населений пункт зазнав нищівних руйнувань. Тоді ж обстрілами росіян були розбомблені школа та дитячий садок.

Зруйнована школа у Червоній Долині обстрілами РФ, фото: savED Зруйнована школа у Червоній Долині обстрілами РФ, фото: savED Зруйнована школа у Червоній Долині обстрілами РФ, фото: savED

— Ці руїни…я кожен день їх бачу. А раніше це була одна з найкращих шкіл на Миколаївщині. І по навчанню, і по спорту, і по праці. Ми завжди намагалися бути одними з перших. Це був і авіанальот, і бомба. Спочатку був зруйнований дах від обстрілів, а після авіаударів – велика частина школи. Хімкабінет, фізкабінет, їдальня. Жахливо. Тоді ми ще залишались тут, разом з нашими солдатами охороняли школу, допомагали їм. Коли стало геть небезпечно і з'явилися перші загиблі, люди почали масово виїжджати, — згадує директор Віктор Мушин.

Тимчасово директор закладу разом з дружиною виїхав до Баштанки, що за 40 кілометрів від Червоної Долини. Однак щонеділі вони поверталися, щоб вивозти шкільне майно – ноутбуки, печатки, документи.

Сам ліцей на початку вторгнення слугував гуманітарним хабом. Вчителі разом з іншими жінками готували там їжу і передавали військовим. Однак тривало це не довго — до 22 березня, коли школу зруйнували.

Заклад не підлягає відновленню, фото: savED

Лише після деокупації Миколаївської області у листопаді 2022 року, до Червоної Долини почали повертатись жителі — першими були вчителі, на цьому, зокрема наполягав голова громади Сергій Пересунько.

— Вчителі питали: «Що нам тут робити? Немає ні світла, ні інтернету». Знаєте, якою була моя відповідь? Приїдьте додому, приберіть біля будинку, накрийте його і це вже буде допомогою. Всі вчителі послухали і повернулися. Вони стали прикладом для молодих сімей. Треба було щось робити, адже школу за рік чи два не відбудують, а нашим дітям треба десь навчатися, — сказав очільник громади.

Єдиним осередком очного навчання у Червоній Долині сьогодні є консультації у цифровому освітньому центрі «Вулик», який функціонує у будинку культури. Ініціативу реалізував фонд savED.

До «Вулика» приходять діти різного віку, фото: savED До «Вулика» приходять діти різного віку, фото: savED До «Вулика» приходять діти різного віку, фото: savED

Наразі триває підготовка робочих класів. Керівництво закладу каже, що їх буде 7 – така собі модульна школа, де будуть навчатись 170 дітей.

Нагадаємо, що на ремонт укриття школи 300 тисяч гривень задонатив засновник сервісу пошуку IT-вакансій Djinni та ІТ-спільноти DOU Максим Іщенко.

Червона Долина — село в Баштанському районі, яке 8 місяців безперервно обстрілювали і лише в серпні 2023 року туди стали повертатись люди: ремонтувати не лише житлові будинки, а й адміністративні будівлі.

Варто зазначити, що на території деокупованої частини Миколаївщини благодійники, зокрема savED, в співпраці з Миколаївською ОВА побудують 5 модульних шкіл.

Як фонд savED допомагає Миколаївській області?

savED — це міжнародний благодійний фонд, який відновлює доступ до освіти в громадах, що постраждали від війни в Україні.

Так, у серпні 2023 року savED запустила програму громадянської освіти для миколаївських школярів. Учні 10 шкіл Миколаївської отримали можливість взяти участь у програмі громадянської освіти та втілити у життя власні соціальні проекти.

У грудні стло відомо, що учні пʼяти шкіл Миколаївщини виграли гранти на 5 тисяч доларів в рамках освітнього проекту програми з громадянської освіти від Spirit of America та savED.

Також фонд разом видання «Українська правда» в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

Крім того, благодійний фонд savED разом з книгарнею Readeat зібрали 340 тисяч гривень на придбання книжок для бібліотек Миколаївської області.