Спецпризначенці у зруйнованій школі. Фото надане СБУ

Бійці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України розповіли про бойовий досвід оборони Миколаївської області та діяльність підрозділу.

Про це йдеться в репортажі Суспільне.Миколаїв.

Центр спеціальних операцій «А» — антитерористичний підрозділ. До початку російсько-української війни його бійці виконували задачі по затриманню збройних угруповань, злочинних груп та кілерів. Починаючи з 2014 року бійці центру приєднались до виконання бойових задач по захисту суверенітету держави.

— Як говорять деякі оперативні співробітники, наш підрозділ приїжджає вже тоді, коли всі аргументи у всіх закінчились, — каже командир оперативно-бойового підрозділу Віталій.

Зокрема на початку вторгнення Росії в 2022 році спецпризначенці брали участь в обороні Миколаєва. Крім того, разом з СБУ вони затримували колаборантів.

Один з бійців з позивним «Торін» каже, що всі, хто долучився до центру, зробили це свідомо. На кожному із завдань їм необхідна чітка та педантична підготовка, яка не дасть ризикнути особовим складом.

— У нашому підрозділі ніхто ні за ким не ходить, не примушує, не займається перевихованням вже дорослих мужиків, які зробили свій вибір. Всі розуміють, для чого потрібно займатися спортом, вогневою підготовкою, тактикою або чимось іншим. Є час для того, щоб спланувати, провести рекогностування, зібрати інформацію, проаналізувати, зрозуміти ступінь ризиків. Якщо стоїть безпосередня бойова задача, тоді ми намагаємось шукати шляхи, як її виконати — виконати її один раз із стовідсотковою якістю, — каже боєць.

Кожен зі спецпризначенців спеціаліст мінімум у трьох напрямках. «Сьогодні він мінометник, завтра він може взяти снайперську гвинтівку», каже командир підрозділу.

Нині до ЦСО «А» продовжують рекрутувати поповнення. Кандидати повинні відповідати низці критеріїв. За віком кандидати мають бути від 20 до 35 років, мати вищу освіту та гарну фізичну підготовку. До центру також запрошують і жінок.

Нагадаємо, в квітні 2023 року Президент Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.