Бригада водоканалу працює над усуненням аварії на водомережі вздовж вулиці 11-а Лінія у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Понад два роки працівники «Миколаївводоканалу» щодня виїжджають на заміну пошкоджених солоною водою мереж. Якщо для містян «технічна» вода – це питання дискомфорту, то ціна для підприємства – кілометри заржавілих труб, які тепер потребують заміни. Через їх руйнування кількість поривів по місту збільшилась у рази, а ремонт може тривати до декількох днів.

Як працівники водоканалу ліквідовують пориви, чи вистачає підприємству аварійних бригад та коли вдасться замінити усі водомережі Миколаєва – читайте у матеріалі «НикВести».

Бригада водоканалу працює над усуненням аварії на водомережі вздовж вулиці 11-а Лінія у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Бригада водоканалу працює над усуненням аварії на водомережі вздовж вулиці 11-а Лінія у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Бригада водоканалу працює над усуненням аварії на водомережі вздовж вулиці 11-а Лінія у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Бригада водоканалу працює над усуненням аварії на водомережі вздовж вулиці 11-а Лінія у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Бригада водоканалу працює над усуненням аварії на водомережі вздовж вулиці 11-а Лінія у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Бригада водоканалу працює над усуненням аварії на водомережі вздовж вулиці 11-а Лінія у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Бригада водоканалу працює над усуненням аварії на водомережі вздовж вулиці 11-а Лінія у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Бригада водоканалу працює над усуненням аварії на водомережі вздовж вулиці 11-а Лінія у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Аварій по місту стало у 10 разів більше

Кожен день працівників водоканалу починається з ліквідації поривів на водопровідній мережі, а їх у Миколаєві чимало. Адже кількість аварій збільшилась у 7-10 разів в порівнянні з довоєнним часом, сказав «НикВести» технічний керівник служби водопостачання «Миколаївводоканалу» Олексій Абабілов. Але у порівнянні з 2022-23 роками ситуацію вдалося трохи стабілізувати за рахунок ремонту труб та заміни водомереж, додав він.

Технічний керівник служби водопостачання «Миколаївводоканалу» Олексій Абабілов, фото «НикВести»

Кількість аварій на мережах водоканалу зростає під час відключень електроенергії. В момент перепідключення мереж на генератори в трубах виникає різний тиск подачі води і провокує по місту пориви.

— Як тільки було введене ГПВ (графік погодинних відключень електроенергії, – прим.), то ми одразу відчули на собі дію гідроударів. Тобто світло вмикається вмить, насоси зупиняються, а маса води велика. Якщо до введення ГПВ ми стабілізували ситуацію до того, що в нас щодоби було приблизно 7 не усунених витоків, то зараз 26. Місто тече. Якщо взяти до уваги, що солоною водою ми вимушено довели мережу до жахливого стану, то наразі маємо те, що маємо, – каже Олексій Абабілов.

Серед найбільш проблемних аварійних ділянок у Миколаєві у водоканалі називають три локації: перехрестя вулиць Логінова та Алмазова (колишні Кирилова та Карпенко, – прим.), Тернівське кільце та кільце біля міського автовокзалу.

Найдовша ліквідація аварії на мережі тривала три дні на перетині вулиць Севастопольська та 6 Слобідська, додав Олексій Абабілов.

— Там одні дев'ятиповерхівки. Ми розібрали колодязь, з'ясували, що там треба ще замінити три метри труби. І от три дні хлопці працювали зранку до вечора.

Бригада водоканалу на місці пориву труби по вулиці 4 Поздовжня у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Бригада водоканалу на місці пориву труби по вулиці 4 Поздовжня у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Бригада водоканалу на місці пориву труби по вулиці 4 Поздовжня у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Бригада водоканалу на місці пориву труби по вулиці 4 Поздовжня у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Процедура ліквідації аварії доволі зрозуміла: спочатку на місце виїжджає бригада обстеження, яка робить попередні висновки і спрямовує туди аварійна бригада водоканалу.

— Бригада виїжджає або наступного дня, або в цей же день, якщо витік сильний. Що в першу чергу робить бригада? Вони узгоджують всі комунікації, які знаходяться під землею. Тобто просто так копати в місті не можна. Тому що так можна накопати ще на тисяч 500 штрафів, – каже Олексій Абабілов.

Розриття водоканалу по вулиці Троїцькій у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Після узгодження на місце виїжджає спеціалізована техніка, з її допомогою бригада розкопує аварійне місце і виконує профілактичний огляд труби, щоб визначити стан її зношеності. Далі – трубу або замінюють новою або встановлюють на ній трубний хомут. Після ремонту ділянку засипають новим піском та завершують роботи благоустроєм, розповів керівник служби водопостачання водоканалу Олексій Абабілов.

Загалом тривалість ремонтних робіт залежить від обсягу робіт, пояснив він. Адже іноді під час ремонту з'ясовується, що проблема набагато більша, ніж здавалося на перший погляд, додав Олексій Абабілов.

— Бувають ситуації, коли пошкодження тягнеться набагато далі від місця робіт і ми упираємося в проспект Центральний або в трамвайні колії. Тоді нам треба робити прокол і міняти там вже 40-60 метрів труби, – пояснив він.

«Техніка є – людей не вистачає»

Завдяки допомозі міжнародних партнерів «Миколаївводоканал» оновив вже близько 60% своєї техніки, каже Олексій Абабілов

— Це аварійки, на яких виїжджають бригади. От наразі ми отримали 13 машин. Десять вже на лінії, три ще стоїть. Ми очікуємо. Є нові екскаватори, є нові самоскиди. Також ще є стара техніка – ще є що замінювати. Тобто близько 60-70% вже замінили. Техніки нам вистачає, а от водіїв немає, – розповів він.

Техніка «Миколаївводоканалу», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Техніка «Миколаївводоканалу», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Техніка «Миколаївводоканалу», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Техніка «Миколаївводоканалу», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Дещо інша ситуація з працівниками – наразі водоканалу не вистачає аварійних бригад для роботи по місту. Якщо до повномасштабної війни від підприємства в кожному районі Миколаєва працювали по дві бригади, по п'ять осіб у кожній, то наразі – по одній бригаді, по два працівники в кожній, поділився Олексій Абабілов. Насамперед така кадрова ситуація пов'язана з процесом мобілізації, додав він.

— Є вакантні посади – їх багато. Починаючи від слюсаря, закінчуючи інженером. Набрати нікого не можемо, – сказав Олексій Абабілов.

Для того, щоб оперативно ліквідовувати витоки по місту підприємству потрібно по дві повноцінних бригади, що складатиметься з 4-5 осіб, пояснив керівник служби водопостачання водоканалу.

Розриття водоканалу вздовж проспекту Героїв України у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Розриття водоканалу вздовж проспекту Героїв України у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Розриття водоканалу вздовж проспекту Героїв України у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

«Це не швидкий процес». Треба замінити 1200 км труб

Наразі водоканал замінив лише близько 3 кілометрів водопровідних мереж із загальних 1200 кілометрів по місту. Це доволі довгий процес, запевняє технічний керівник служби водопостачання «Миколаївводоканалу» Олексій Абабілов. Адже, пояснив він, на заміну ділянок труб потрібно першочергово оголосити тендер та розробити проєкт на виконання робіт.

До прикладу, під час заміни труб іноді потрібно знести декілька дерев, розібратися з ситуацією самозабудови або узгодити підземні комунікації міста.

— Неможливо за два дні викопати 500 метрів труби. Це не швидкий процес, – додав Олексій Абабілов.

Розриття водоканалу вздовж проспекту Героїв України у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Розриття водоканалу вздовж проспекту Героїв України у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Матеріали для заміни труб підприємству надають також міжнародні донори, додав він.

— Нами опікується Данська рада у справах біженців. Усі матеріали надали датчани. Наразі самі собі придбати ми нічого не можемо, тому що тариф такий, що ми можемо сплачувати тільки податки і зарплату. Все, що в нас є, всі запчастини – все надається донорами, – пояснив Олексій Абабілов.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «НикВести

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «НикВести

Скільки потрібно часу на заміну усієї водомережі по місту – сказати напевно неможливо, каже технічний керівник служби водопостачання підприємства.

— Це реально зробити, але я не знаю, скільки на це потрібно часу. Я вважаю, що це вже ваше покоління може закінчити, якщо ми це почнемо і поставимо на колеса. Ми стараємось, щоб воно так й було, але це довгий процес, – додав він.

Труби, що використовуються для заміни пошкоджених солоною водою, серпень 2024 року, фото «НикВести

Труби, що використовуються для заміни пошкоджених солоною водою, серпень 2024 року, фото «НикВести

Однак сьогодні ці роботи тривають. Наразі водоканал готує до реалізації на найближчі роки 43 проєкти з заміни мереж, сказав Олексій Абабілов.

— Там труба може бути 1,5 кілометра, а може бути 300 метрів. Роботи багато. Це просто плани. Я не знаю, що ми реалізуємо за рік. Тобто, якщо з цього ми реалізуємо 10 проєктів за рік – це вже буде добре, – сказав він.

Юлія Бойченко, «НикВести»

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