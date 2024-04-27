Японія долучилася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей / Фото: AP

Японія долучилася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, депортованих Росією.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що тепер коаліцію підтримують всі країни-члени «Великої сімки».

«За такої потужної допомоги міжнародних партнерів ми примножимо зусилля й забезпечимо якісну реалізацію четвертого пункту Української формули миру «Звільнення полонених і депортованих осіб», — йдеться у повідомленні.

Коаліція за повернення українських дітей була започаткована в Києві 2 лютого 2024 року. Це спільна ініціатива України та Канади. До коаліції долучилися вже 36 країн.

Нагадаєамо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.

Віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле заявив, що русифікація, яка відбувалась за радянських часів, була не настільки жахливою, як та, яку здійснюють нині російський і білоруський режими, примусово забираючи дітей з українських родин і знищуючи їхнє коріння.