Відпрацьований ступінь ракети H-2A / Фото: Astroscale

26 квітня японська космічна агенція Astroscale оприлюднила світлину, зроблену під час місії з видалення космічного сміття. На фото — скинута ракета.

Про публікацію знімка повідомили на сторінці в мережі X приватної японської компанії Astroscale. Космічна агенція керує супутником ADRAS-J, який під час місії створив історичний знімок, інформує Space.com.

«Дивіться, перше в світі зображення космічного сміття, отримане під час операцій зближення та наближення під час нашої місії ADRAS-J», — повідомила компанія в дописі.

На зображенні видно, як об’єкт, загорнутий у коричневий ізоляційний матеріал, дрейфує темним простором космосу. Цей предмет — 11-метрова японська ракета Н-2А, що важить близько 3 тонн.

ADRAS-J (скорочення від «Active Debris Removal by Astroscale-Japan») був запущений на навколоземну орбіту 18 лютого. Основним завданням 150-кілограмового зонда є безпечне наближення до об’єкта і його вивчення. Шматком космічного сміття, за яким спостерігають, є японська ракета Н-2А, за допомогою якої в 2009 році на орбіту вивели супутник GOSAT.

Як повідомляють у компанії, успішне наближення до ракети на відстань у кілька сотень метрів — важливий крок, який сприятиме технічному прогресу, спрямованого на вирішення проблеми космічного сміття.

«На наступному етапі місії ADRAS-J намагатиметься отримати додаткові зображення. Очікується, що зібрані зображення та дані зроблять значний внесок у покращення розуміння космічного сміття і надання важливої інформації для майбутніх місій з його видалення», — пише Astroscale.

Компанія планує вилучати об’єкти і спалювати їх в атмосфері Землі за допомогою супутника, оснащеного роботизованою рукою.

Як зазначив історик космічних польотів Гюнтер Кребс, оприлюднена фотографія — це не перше зображення космічного сміття. У 2003 році супутник XSS-10 дослідницької лабораторії Повітряних сил США зустрівся з відпрацьованим верхнім ступенем ракети Delta II і зробив зображення об’єкта. Однак ця операція була значно простішим завданням ніж те, яке виконав зонд ADRAS-J.

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