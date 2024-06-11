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Європейська Комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців ще на рік – до березня 2026 року.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

Стверджується, що через продовження російських атак на цивільну й критичну інфраструктуру в Україні наразі немає безпечних та довготривалих умов для повернення переселенців додому.

У Єврокомісії наголошують, що кінцевою метою є забезпечення усіх втікачів від російської агресії якомога більшою стабільністю, зокрема й тих 4,2 млн людей, що вже користуються тимчасовим захистом в державах-членах ЄС.

Комісія представить пропозицію міністрам на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ 13 червня. Після цього Рада має офіційно ухвалити пропозицію.

Нагадаємо, що Польща обіцяє давати тимчасовий захист українським біженцям без паспорта. Країна продовжила захист, який наразі діє до 30 червня.

В свою чергу Ірландія різко скорочує виплати для українських біженців, які проживатимуть у державному житлі.