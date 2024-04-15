Володимир Шведюк. Фото: Facebook.

Командувачем військ оперативного командування «Захід» призначено бригадного генерала Володимира Шведюка.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці командування «Захід».

Володимир Шведюк приступає до виконання обов’язків з понеділка, 15 квітня. Зазначимо, що до цього понад два роки Оперативне командування «Захід» очолював Сергій Літвінов.

«Ми, як потужний організм, стоїмо перед великими викликами та завданнями, які потребують нашої кропіткої роботи, відданості та професіоналізму. Ядро оперативного командування «Захід» — велика кількість досвідчених офіцерів, готових долати будь-які труднощі. І я вірю, що ваш потенціал як команди досягне ще більших успіхів», — додав генерал.

Володимир Шведюк Шведюк у 2003 році служив у морській піхоті Криму. Пізніше перейшов до берегової охорони. Під час АТО, у 2014 році, переїхав разом із сім'єю до Чернівців

У 2015 році, після рішення повернутись на службу, був назначений на посаду начальника штабу — першого заступника командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

У 2016 році очолив посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату ОК «Захід».

З 2018 по 2019 роки очолював посаду командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Після цього до березня 2022 року був заступником командувача сил Тероборони ЗСУ.

З березня 2022 року очолив штаб угруповання Об’єднаних сил, а з січня 2024 року був заступником командувача Сил ТрО ЗСУ.

Нагадаємо, що з 11 квітня командир 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Віктор Сікоза залишає посаду.