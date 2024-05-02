З окупованої Херсонщини вдалося повернути підлітка з його родиною / Ілюстративне фото

З окупованої частини Херсонщини волонтерам організації «Save Ukraine» вдалось повернути на підконтрольну Україні територію ще одну родину.

Про це 2 травня повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Save Ukraine» — ви неймовірні. Завдяки їхній титанічній роботі ділюсь ще однією гарною новиною. Волонтери допомогли евакуюватися із тимчасового окупованої громади Херсонщини 16-річному юнаку та його родині», — йдеться в повідомленні.

Олександр Прокудін додав, що зараз родина перебуває у безпеці, усім допомагають оговтатися від пережитого та адаптуватися на новому місці лікарі та психологи.

За інформацією засновника і керівника благодійної організації Save Ukraine Миколи Кулеби, волонтерам вже вдалося повернути в Україну 301 дитину. Проте ще тисячі українських дітей і досі залишаються в окупації або на території Росії.

Нагадаємо, 1 травня голова Херсонської ОВА Александр Прокудин повідомив, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще трьох дітей, яких вивезла РФ. Серед повернутих дітей 11–річна дівчинка, яка залишилася без нагляду дорослих і ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці. Над поверненням дитини працювала організація «Save Ukraine», органи опіки та піклування, служби у справах дітей.