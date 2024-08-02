Україна повернула ще трьох людей в окупації. Фото: Дмитро Лубінець

Трьох українських громадян вдалося повернути з тимчасово окупованої Луганської області на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

«У межах возз’єднання сімей, передбаченого Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути доньку та сина з Луганщини, які вже зустрілися з мамою. Також на рідну землю повернулася жінка, яка воз’єдналася із донькою», — зазначив омбудсмен.

Він також повідомив, що працівники Офісу омбудсмена провели зустріч з представниками офісу російської уповноваженої з прав людини. Під час зустрічі відбувся обмін списками військовополонених за принципом «200 на 200» також обговорили низку гуманітарних питань.

Нагадаємо, що Україні вдалось повернути пʼятьох вихованців Новопетрівського інтернату з Миколаївської області, яких російські війська вкрали в липні 2022 року.