Засідання комісії обласної ради

Днями відбулося чергове засідання спеціальної комісії обласної ради щодо розгляду заяв людей, які потрапили у складні життєві обставини. Їх розглядає спеціальна комісія з представників обласної ради, обласної адміністрації та управління соцзахисту.

Згідно поданих пакетів документів, виплати погодили 57 заявникам, повідомляє голова облради на сторінці в Facebook.

Загальна кількість людей, які отримали матеріальну допомогу з початку 2024 року складає понад 130 людей.

«Наша комісія ретельно розглядає кожну заявку та відповідні документи, а у разі помилок у них — відправляє на перевірку та доопрацювання. Більшість з людей, які подають заявки, мають онкологічні захворювання. Проте звернутися за матеріальною допомогою можуть також люди, які постраждали через обстріли, мають важкі захворювання тощо», — пояснив Антон Табунщик.

Засідання комісії обласної ради

Засідання комісії обласної ради

Засідання комісії обласної ради