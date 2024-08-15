Навчальний клас у пошкодженій Першій українській гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, фото «НикВести»

З вересня 2024 року освітній процес на Херсонщині відбуватиметься дистанційно у близько 170 школах області.

Про це сказав очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону «Єдині новини».

— Офлайн-навчання, як такого, на Херсонщині не буде, більшість шкіл працюватиме дистанційно, – сказав він.

Це пов’язано з безпековою ситуацією, що не дозволяє відкрити двері шкіл для херсонських учнів і ставити під загрозу життя дітей, каже голова ОВА.

— Ми розуміємо, що для офлайн-навчання потрібні укриття, які б відповідали встановленим стандартам безпеки та комфорту дітей. Ми над цим працюємо. Можливо наступний навчальний рік буде більш безпечним і більше шкіл відкриється, – додав Олександр Прокудін.

Однак сім шкіл області розпочнуть свою роботу у змішаному форматі, повідомив він. Йдеться про Білозерську, Високопільську, Дар’ївську, Музиківську та Чорнобаївську громади.

Нагадаємо, виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив відкриття частини міських шкіл та дитячий садків з 1 вересня 2024 року.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.