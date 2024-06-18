Російська система ППО, фото з відкритих джерел

Протягом травня та червня українські військові завдали ударів по 15 російських системах протиповітряної оборони в окупованому Криму.

Про це повідомили в Страткомі ЗСУ.

Серед цих 15 систем уражень зазнали, зокрема, дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Крім того, було знищено десятки пускових установок таких систем, понад 15 радіолокаційних станцій та понад 10 пунктів управління.

Нагадаємо, у ніч проти 12 червня українська армія атакувала російські зенітні ракетні комплекси, які росіяни розгорнули на території тимчасово окупованого Криму.