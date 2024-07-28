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Кількість військовослужбовців з невралгічними захворюваннями, пов’язаними зі стресом, поступово зростає. ПТСР становить 29% від цих захворювань.

Про це розповіла очільниця Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова.

Згідно з прогнозами Міноборони, частка ПТСР серед невралгічних захворювань військових буде лише зростати.

Оксана Сухорукова наголосила, що психологічну підтримку та допомогу військовим потрібно надавати на всіх етапах служби. Зокрема, посадовиця окреслила чотири основні етапи психологічної допомоги:

самодопомога або допомога за принципом «рівний рівному»;

кризові інтервенції;

психологічні пункти розвитку на безпечній відстані від лінії фронту;

довготривала психологічна допомога.

Особливу увагу варто приділяти підтримці військовослужбовців, які повертаються з полону, та їхніх родин.

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