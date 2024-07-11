З 11 липня діє заборона ароматизованих цигарок / Фото з відкритих джерел

Від сьогодні, 11 липня 2024 року, з полиць магазинів мають зникнути ароматизовані цигарки, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них.

Як повідомляє Центр громадянського представництва «Життя», цього вимагає закон №1978-XI, який набув чинності ще рік тому.

«Закон дав час на реалізацію залишків тютюнових та нікотинових виробів, введених в обіг до набрання чинності відповідних положень, але не довше дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим законом. Цей термін закінчився, і відсьогодні вказані заборони повністю набули сили», — йдеться в повідомленні.

Так, всі упаковки тютюнових виробів для куріння мають бути з оновленими медичними попередженнями: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння.

Зазначається, що рік тому набули чинності статті 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, що відсьогодні передбачають заборону продажу сигарет, тютюну для самокруток, рідин до електронних сигарет із ароматизованими добавками. Окрім того, було встановлено:

заборону низки добавок (наприклад, вітаміни) до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання цих виробів;

вимоги до складу рідин для е-сигарет;

вимоги щодо звітності виробників та дистриб’юторів тютюнових виробів та е-сигарет.

До 11 липня 2024 року була дозволена реалізація вироблених або імпортованих зазначених виробів, введених в обіг до набуття чинності закону.

Нагадаємо, уряд Нової Зеландії заявив, що заборонить продаж одноразових електронних сигарет та збільшить штрафи для роздрібних продавців, які продають сигарети особам, які не досягли 18 років.

Також від січня Австралія заборонила імпорт одноразових електронних сигарет у межах боротьби з нікотиновою залежністю серед неповнолітніх.