Кордон Фінляндії та РФ Фото: yle.fi

Із суботи, 16 березня, на території Фінляндії більше не можуть перебувати автомобілі з російською реєстрацією.

Про це повідомляє фінська митниця.

Зазначається, що такі машини не будуть конфісковані. Їх затримуватимуть, а власнику машини необхідно буде сплатити мито та відповідний податок. Після цього автомобіль має бути вивезений за межі Євросоюзу.

У той же час, в країні можуть залишитися автомобілі з російськими номерами, що належать студентам, які навчаються в країні, та росіянам, які працюють у Фінляндії за контрактом. Також заборона не стосується машин, що належать громадянам ЄС, які одночасно є власниками постійної посвідки на проживання в Росії, або членам їхніх сімей.

Вʼїзд автомобілів із російськими номерами до Фінляндії був закритий ще 15 вересня 2023 року після розʼяснень Єврокомісії щодо застосування санкційного режиму. На вивезення з країни машин із російськими номерами відвели пів року.

На російсько-фінському кордоні з листопада 2023 року закриті всі автомобільні пункти пропуску. Таке рішення влада Фінляндії ухвалила через наплив мігрантів із третіх країн, до якого, як стверджують у Гельсінкі, причетна російська влада. Заборона діє щонайменше до 14 квітня.

Нагадаємо, що Польща, слідом за Фінляндією й країнами Балтії 17 вересня 2023 року також заборонила в’їзд авто з російськими номерами до країни.