Загін спеціальної розвідки Військово-морських сил Збройних сил України «Янголи» провів операцію з евакуації з тимчасово захопленої території України морського піхотинця.

Про це пресслужба ВМС України повідомила у Facebook.

У ВМС повідомляють, що морпіх потрапив до російського полону, виконуючи завдання, де провів близько півтора року. За цей час він неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань над українськими полоненими.

З перших днів, як Олександр потрапив до полону, військовослужбовці загону шукали варіанти, як повернути його назад.

В результаті складної та багатоетапної операції «Янголам» вдалося провести успішну евакуацію та повернути 29-річного чоловіка. З міркувань безпеки, деталі операції не розкриваються, пишуть у ВМС.

Зустріч військового із рідними відбулася у кабінеті командувача ВМС віце-адмірала Олексія Неїжпапи, який особисто контролював проведення операції на всіх її етапах.

– Ми пам'ятаємо про всіх. Про кожного матроса, кожного офіцера. Так, на жаль, багато наших хлопців у полоні, але ми усіх намагаємось повернути. Не так швидко, як бажаємо, але ми будемо докладати максимум зусиль, – зазначив Олексій Неїжпапа.

Олександр став 69-ю людиною, яку «Янголи» успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, правозахисна організація «Медійна ініціатива за права людини» повідомила, що у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.