Проведені заходи з енергозбереження. Фото: «Миколаївоблтеплоенерго»

Проведені заходи з енергозбереження дозволяють «Миколаївоблтеплоенерго» щосезону економити понад 15% спожитої електроенергії, що складає 14 мільйонів гривень.

У «Миколаївоблтеплоенерго» підрахували, що завдяки модернізації удалося в опалювальному сезоні 2023-2024 роки зекономити близько 1,8 мільйонів кіловат електроенергії у порівнянні з попередніми роками. Економія склала 15% електроенергії, яка загалом споживається підприємством.

«У грошовому виразі економія склала понад 14 мільйонів гривень, і ця сума щороку лише зростатиме, адже електроенергія для юридичних споживачів дорожчатиме», — додали на КП.

Також там додали, що завдяки модернізації обладнання котельні споживають на 15% менше електроенергії, економлячи власні кошти, та скорочуючи загальне споживання ресурсів.

«Це нам вдалося реалізувати, зокрема, завдяки допомозі данського уряду місту Миколаєву та наданому обладнанню», — пояснює директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

Вказується, що на комунальному підприємстві минулоріч напередодні опалювального періоду встановили на 30 об’єктах теплопостачання 13 підживлювальних станцій та 44 мережеві насоси з частотними перетворювачами, з яких 12 закуплені «Миколаївоблтеплоенерго» за власні кошти.

Нагадаємо, що миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.