Оновлено о 15:25. Додано інформацію від речниці Національної поліції Олена Бережної.

Колаж з відео

У суботу 18 травня водії-далекобійники перекрили трасу Одеса-Київ через новий закон про мобілізацію.

Про це повідомляє «Інтент» з посиланням на учасників протесту.

За їхніми словами, мобілізація водіїв, які займаються перевезеннями, призведе до паралічу транспортної сфери.

Пікетувальники назвали новий закон про удосконалення мобілізації, який набрав чинності 18 травня, «драконівським».

— Хлопці радо відгукнулися на цей страйк, щоб нас почули оці дяді, які катаються на Київ на мерседесах по 200 тисяч доларів, які огороджені від цієї війни, їхні діти та онуки за кордоном... Щоб вони побачили, що на нас простих громадянах ця тримається країна, а не на толстопузах-хабарниках, — сказав протестувальник.

Пізніше речниця Національної поліції Олена Бережна у коментарі Суспільному повідомила, що частина далекобійників зібралася в Кіровоградській області, а частина — в Одеській. Через їх протести траса перекрита частково — одна смуга руху відкрита.

Нагадаємо, 17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для посадовців і юридичних осіб. Штраф за повторне правопорушення впродовж року — від 8 тисяч 500 до 11 тисяч 900 гривень для громадян, від 25 тисяч 500 до 34 тисяч гривень — для посадових і юридичних осіб.

За правопорушення в особливий період передбачено штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян, від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень — для посадових і юридичних осіб.

Сьогодні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов’язані українці віком 18–60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані, а на кордонах необхідно показувати вийськовий квиток.