Жінки у ЗСУ / Фото: Борис Корпусенко

На практиці закон про мобілізацію вʼязнів не поширюється на жінок, хоча теоретично вони підпадають під нього через нинішній дефіцит чоловіків в армії.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю журналістці Еммі Антонюк.

— Я не чув ніколи від військових, що в них є потреба проводити мобілізацію жінок. Тому я підозрюю, що якогось попиту в ЗСУ не буде, — зауважив міністр.

Денис Малюська зазначив, що за законом колишні в’язні мають служити в спеціальних підрозділах, а за правилами увʼязнених чоловіків та ув’язнених жінок не змішують через істотне збільшення ризиків.

— Чи погодяться ЗСУ формувати змішані підрозділи з ув’язнених жінок та чоловіків, чи буде в них на це попит — я не знаю. Рішення — за ЗСУ, — ввважає глава Мінʼюсту.

Він також наголосив, що крок щодо мобілізації засуджених «зроблений не з доброго життя».

— Не тому, що тут кращі воїни, ніж на волі. А тому, що людей на волі, які підлягають мобілізації, не вистачає. Відповідно, у людей, які виходять звідси ризикованість більша, — додав міністр юстиції.

Мобілізація засуджених

Центральний суд Миколаєва дозволив мобілізуватись двом засудженим, які висловили бажання проходити військову службу. Співробітники Національної гвардії направлять чоловіків до місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де колишні засуджені зможуть підписати контракт.

Раніше до Верховної ради України внесли законопроєкт, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для участі в обороні України вже подали понад три тисячі засуджених.

У квітні Міністерство юстиції проводило опитування серед ув’язнених, де їм поставили питання щодо звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. Тоді близько 4,5 тисячі засуджених в Україні виступили за ухвалення закону.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розказав, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК.

Станом на кінець травня вже 613 в’язнів вийшли з тюрем і приєдналися до лав ЗСУ, наразі вони проходять відповідну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах.