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На Миколаївщині за перше півріччя цього року припинили роботу більше 2,5 тисяч фізосіб-підприємців.

За даними YouControl.Market, в Україні за шість місяців закрили майже 92 тисячі ФОПів.

Зазначається, що це на 54% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Лідером із кількості закритих ФОПів є Київ — 12 тисяч 68. У Харкові припинили діяльність 5,3 тисячі, 3,8 тисячі — в Одесі, 3,3 тисячі — у Дніпрі та 2,8 тисячі — у Львові. Щодо Миколаївщини, то в області перестали працювати 2 тисячі 546 ФОПів.

Також вказується, що чоловіки закрили на 4% більше ФОПів, ніж жінки. Найбільше ФОПів закрили в секторах роздрібної торгівлі — понад 29 тисяч (приріст закриття, якщо порівнювати з 2023 роком, становить 44,8%), інформаційних технологій — майже 16 тисяч (65,9%) та інших послуг — 9,7 тисячі (60,8%).

Фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк пояснює, що у 2022 році і частково 2023 році власникам і ФОПам часто було не до того, щоб юридично оформлювати закриття свого бізнесу, який не працював.

«Відтак частина запитів на закриття і припинення у 2024 році – це «відкладений попит» на юридичне оформлення припинення бізнесу, який насправді виник раніше», — розповідає він.

Нагадаємо, що в Україні за 2023 рік зареєстрували понад 304 тисяч нових фізосіб-підприємців (ФОП) та 37 тисяч нових компаній.