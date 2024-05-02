Кафрський буйвол. Фото з відкритих джерел

У заповіднику «Асканія-Нова» майже втрачене колекція кафрського буйвола через халатність окупаційної влади

Про це в розповів директор біосферного заповідника «Асканія-Нова» Віктор Шаповал, повідомляє «Вгору».

За його словами, майже вся колекція кафрського буйвола загинула через переохолодження. Теплолюбний вид до холодів утримували на відкритому просторі. Це результат бездіяльності окупаційної адміністрації заповідника. Також загинула значна кількість сайгаків.

«Логіка дії окупаційної адміністрації дуже проста: на поверхню виносити те, що постає в більш-менш нормальному світлі й замовчувати про будь-які проблеми. Треба реально оцінювати ситуацію, говорити про те що в «Асканії-Нова»не все так просто і визнавати той факт, що заповідник дотепер існує завдяки ресурсам, які були створені до повномасштабного вторгнення», — повідомив Віктор Шаповал.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська крадуть тварин з Херсонського заповідника «Асканія-Нова» та перевозять їх до краснодарського «Сафарі-парк».