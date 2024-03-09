В Україну повертаються бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

Інформацію підтвердили у Міністерстві закордонних справ України.

У МЗС розповіли, що з 2022 року ведуть системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок після початку повномасштабної війни, для відновлення їхньої роботи.

«Повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця для українців, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу», — зазначили у міністерстві.

Окремо у МЗС закликали відновити роботу в Україні шведську корпорацію IKEA.

Нагадаємо, у 2022 році іспанський виробник і продавець одягу Inditex, що володіє мережею Zara, продав свій бізнес в Росії своєму ліванському франчайзі Daher group.