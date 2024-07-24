Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з губернатором провінції Гуандун КНР Ван Вейчжуном. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Китайської Народної Республіки закликав владу та бізнес провінції Гуандун інвестувати у розвиток Миколаївщини.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Він нагадав, що з 1994 року між провінцією Гуандун і Миколаївською областю встановлені партнерські відносини. Тому Дмитро Кулеба закликав китайську провінцію розглянути можливість активізації регіональної співпраці.

«Миколаївщина сильно постраждала на початку повномасштабного вторгнення Росії, але з тих пір наші Сили оборони відтіснили ворога і нині регіон активно відбудовується та розвивається. Зокрема є великий попит на будівництво, відновлення промисловості, відновлювану енергетику та інші сфери. Тож зараз хороший момент для поглиблення торговельних звʼязків», — сказав він.

Губернатор китайської провінції запевнив міністра, що готовий розвивати взаємодію з Миколаївщиною та розглянути можливість співпраці з іншими регіонами України.

Нагадаємо, візит міністра зовнішніх справ України Дмитра Кулеби до Китаю є важливим для розʼяснення збитків від війни з Росією. У США наголошують, що необхідно, аби кожна країна зрозуміла, хто є агресором.

Слід зазначити, що у минулому році Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни РФ проти України. Пекін закликає до переговорів.