ВАКС. Ілюстраційне фото пресслужби ВАКС

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до трьох підозрюваних у справі затримання за підозрою у хабарництві колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу. Його відправили під варту до 8 жовтня із правом внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

Другого підозрюваного спільника ексзаступника міністра арештовано на 2 місяці із альтернативою застави в розмірі 65 мільйонів гривень.

Щодо третього підозрюваного, колишнього керівника державного підприємства, судб обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 мільйонів гривень.

Ухвалами слідчих суддів трьом підозрюваним визначено обовʼязки строком на два місяці.

Нагадаємо, що заступника міністра енергетики підозрюють отриманні хабаря у пів мільйона доларів.

До незаконної діяльності заступника міністра енергетики залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника гірничого комбінату, з якого мали розпочати евакуацію устаткування.

Після цього Кабмін звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики.