Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до трьох підозрюваних у справі затримання за підозрою у хабарництві колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла.
Про це повідомили у пресслужбі ВАКС
Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу. Його відправили під варту до 8 жовтня із правом внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.
Другого підозрюваного спільника ексзаступника міністра арештовано на 2 місяці із альтернативою застави в розмірі 65 мільйонів гривень.
Щодо третього підозрюваного, колишнього керівника державного підприємства, судб обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 мільйонів гривень.
Ухвалами слідчих суддів трьом підозрюваним визначено обовʼязки строком на два місяці.
Нагадаємо, що заступника міністра енергетики підозрюють отриманні хабаря у пів мільйона доларів.
До незаконної діяльності заступника міністра енергетики залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника гірничого комбінату, з якого мали розпочати евакуацію устаткування.
Після цього Кабмін звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики.
Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до трьох підозрюваних у справі затримання за підозрою у хабарництві колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла.
Про це повідомили у пресслужбі ВАКС
Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу. Його відправили під варту до 8 жовтня із правом внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.
Другого підозрюваного спільника ексзаступника міністра арештовано на 2 місяці із альтернативою застави в розмірі 65 мільйонів гривень.
Щодо третього підозрюваного, колишнього керівника державного підприємства, судб обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 мільйонів гривень.
Ухвалами слідчих суддів трьом підозрюваним визначено обовʼязки строком на два місяці.
Нагадаємо, що заступника міністра енергетики підозрюють отриманні хабаря у пів мільйона доларів.
До незаконної діяльності заступника міністра енергетики залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника гірничого комбінату, з якого мали розпочати евакуацію устаткування.
Після цього Кабмін звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики.