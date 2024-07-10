Затримання підозрюваного. Фото ДБР.

На Сумщині викрили правоохоронця за підозрою у передачі даних про блокпости та паролі жителям прикордонних територій.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За інформацією правоохоронців, у лютому 2024 року підозрюваний запропонував місцевому мешканцю допомогу у перетині автомобілем прикордонного району. Той намагався вивезти свої речі з району бойових дій в більш безпечне місце.

«Правоохоронець пообіцяв надати інформацію про розміщення підрозділів, блокпостів Сил оборони та паролів для проїзду. Фігурант також пригрозив, що у разі відмови він особисто буде заважати громадянину пересуватися в прикордонних районах», — йдеться у повідомленні.

Затримання підозрюваного. Фото ДБР.

Підозрюваний встиг отримати від чоловіка 30 тисяч гривень за інформацію, надану протягом кількох місяців, починаючи з квітня 2024 року.

«Правоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, та у поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (частина 3 статті 368, частина 2 статті 114 2 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років», — додали в ДБР.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала чоловіка, якого підозрюють у підготовці ракетно-дронових ударів по критичній інфраструктурі на Буковині.