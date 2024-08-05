Підпалювали авто ЗСУ на Хмельниччині, Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці викрили групу, яку підозрюють у підпалах службових автомобілів Сил оборони на заході України. У Хмельницькій області затримали лідера банди, якого підозрюють у роботі на розвідку країни-агресора.

Як повідомили у Службі безпеки України, затриманим виявився місцевий житель, який самостійно звʼязався з росіянами пропонуючи свої послуги в обмін на грошову винагороду.

За словами правоохоронців, для цього він розмістив своє «резюме» у даркнеті, де пропонував послуги з підпалів автомобілів територіальних центрів комплектування. На це оголошення відповів представник РФ, який дав завдання підпалити військові автомобілі у Хмельницькому.

Підпалювали авто ЗСУ на Хмельниччині, Фото: Офіс Генпрокурора Підпалювали авто ЗСУ на Хмельниччині, Фото: Офіс Генпрокурора

Зазначається, що для вчинення підпалів, чоловік залучив ще декількох жителів регіону. Вони підпалили два авто місцевого військкомату за допомогою «коктейлів Молотова». А потім знімали загоряння авто на камери телефонів для «звіту» окупантам.

За даними Офісу Генпрокурора, було задокументовано діяльність групи та затримано її організатора «по гарячих слідах».

Під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони та сім-карти, які використовувалися для комунікації з росіянами.

Організатору повідомили про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, а також організації закінченого замаху на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб.

Наразі він перебуває під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій.

Також триває розслідування для притягнення до відповідальності його спільників. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Національна поліція спільно із СБУ розкрили 59 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців і викрили 68 осіб у скоєнні цих злочинів.