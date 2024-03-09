Зруйнований міст у Вознесенську, архівне фото «НикВести»

Станом на березень 2024 року сума збитків, завдана інфраструктурі Миколаївської області за час війни, сягнула 5,6 мільярда доларів.

Такі дані оприлюднив проєкт UA War Infographics, пишуть «НикВести».

Загалом прямі збитки для будівель та інфраструктури України становлять 153 мільярди доларів. При цьому цифра з кожним днем зростає, додали там.

Найбільших збитків зазнала Донеччина — їх оцінюють у 38,7 мільярда доларів. Друге місце посіла Харківщина – там збитки сягають 27,8 мільярда доларів.

До переліку найбільш постраждалих областей також увійшли:

Луганська область – збитки інфраструктури від війни оцінюють у 17,8 мільярда доларів;

Запорізька область – 13,5 мільярда доларів;

Херсонська область – 12,6 мільярда доларів;

Київська область – 11,2 мільярда доларів.

Збитки інфраструктури Сумської та Миколаївської областей оцінюють у 5,5 та 5,6 мільярда доларів відповідно. На Чернігівщині ця позначка сягнула 3 мільярда доларів, на Дніпропетровщині – 2,9 мільярда доларів.

Водночас є дві області, де збитків інфраструктури внаслідок війни не зафіксовано. Це Тернопільська та Чернівецька області.

Нагадаємо, станом на кінець 2023 року сума збитків, завдана інфраструктурі Миколаєва, сягнула майже 900 мільйонів євро, свідчать дані звіту проєкту «Росія заплатить» KSE Institute.

Водночас в управління інфраструктури Миколаївської обласної військової адміністрації розповіли, що витратили майже 600 мільйонів гривень державних коштів на ремонт місцевих автомобільних доріг та чотирьох мостів.