Польсько-Білоруський кордон. Фото для ілюстрації

Польський парламент 26 липня ухвалив закон, що дозволяє використання летальної зброї у випадку необхідності проти нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє Euractiv.

Новий закон звільняє від кримінальної відповідальності за застосування зброї або прямої сили, якщо існує загроза безпеці людини чи країни, з боку сил безпеки. Однак Рада Європи та правозахисники висловили занепокоєння, що поліція, прикордонники і військові зможуть діяти безкарно щодо мігрантів.

Натомість закон ще має підписати президент Польщі для набрання чинності. Його було представлено після інциденту на польсько-білоруському кордоні, де прикордонник отримав ножове поранення від нелегального мігранта.

Нагадаємо, 18 квітня 2023 року Польща розпочала будівництво електронного барʼєра на кордоні з Росією. Він допомагатиме краще стежити за ситуацією.