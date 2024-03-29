Олександр Воскобойник показує фронтон, який зробив з дошок від снарядів. Скриншот з репортажу

Олександр Воскобойник з села Тернові Поди, що на Миколаївщині збудував фронтон будинку з ящиків від російських боєприпасів.

Про це чоловік розповів у репортажі «НикВести» «Прихистили 24 кота та 13 собак, яких кинули в окупації. Репортаж з Тернових Под».

З початку повномасштабної війни по листопад 2022 року Тернові Поди були окуповане російськими військовими. Тікаючи з села окупанти залишили позиціях особисті речі та невикористані боєприпаси.

— З братом моїм меншим Сергієм ми, ризикуючи, пішли в лісопосадки, в бліндажі. Назбирали з-під снарядів дошок. І зробили, як бачите, з ворожих дошок фронтон собі, — розповів чоловік.

Раніше «НикВести» відвідали селища Лупареве та Лимани. При життя населених пунктів в умовах війни та відновлення дивіться у репортажі «Як жити в селі, коли через річку окупанти».

Також «НикВести» побували у деокупованій Максимівці на Миколаївщині та з'ясували, як зруйноване село Максимівка змінилося за рік після окупації.