У мобільного оператора Vodafone стався збій, деякі функції недоступні. Частина користувачів не може зателефонувати та скористатися іншими функціями.
Відсутня відповідна мережа Vodafone, причини збою поки що невідомі.
Користувачі вказують, що не працює мобільний додаток, висвітлюється повідомлення про технічні роботи. тривають технічні роботи, але деякі функції поступово повертаються, деякі користувачі можуть зателефонувати.
Раніше повідомлялося, що «Нова пошта» попередила клієнтів про технічний збій. Поштовий оператор повідомив про проблеми з із деякими програмними оновленнями.
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У мобільного оператора Vodafone стався збій, деякі функції недоступні. Частина користувачів не може зателефонувати та скористатися іншими функціями.
Відсутня відповідна мережа Vodafone, причини збою поки що невідомі.
Користувачі вказують, що не працює мобільний додаток, висвітлюється повідомлення про технічні роботи. тривають технічні роботи, але деякі функції поступово повертаються, деякі користувачі можуть зателефонувати.
Раніше повідомлялося, що «Нова пошта» попередила клієнтів про технічний збій. Поштовий оператор повідомив про проблеми з із деякими програмними оновленнями.