СБУ викрила російську шпигунку на Харківщині / Фото: СБУ

На Харківщині Служба Безпеки України викрила інженерку одного з технічних вишів регіону, яка допомагала окупантам одержати розвіддані про оборону Харкова. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Жінка вночі проводила дорозвідку прифронтової місцевості Балаклійського району, де намагалася виявити і сфотографувати можливі локації ЗСУ, повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців, у зоні особливої уваги агресора були місця базування ППО, фортифікаційних споруд, блокпостів та бронетехніки українських військ. Також ворога цікавили маршрути руху українського озброєння у напрямку Куп’янська.

Для збору розвідданих російська агентка на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони.

Отримані відомості вона месенджером передавала «зв’язковому» російських спецслужб. Ним виявився росіянин, бойовик окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора, який воює під Куп’янськом.

Крім того зловмисниця «зливала» інформацію адміністратору російського Телеграм-каналу, який був створений у грудні 2022 року для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.

Інформація була потрібна росіянам для планування та підготовки бойових та диверсійно-розвідувальних операцій на території регіону.

За данми слідства, посадовиця університету почала співпрацю з окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

«До уваги» спецслужб РФ вона потрапила як ідеологічна прихильниця рашизму, яка у розмовах зі знайомими вихваляла кремль та виправдовувала ракетні удари по Україні.

Наразі їй повідомили про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій жінки за фактами державної зради та виправдовування збройної агресії РФ. Вона перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, впродовж 2023 року Служба безпеки України виявила 47 агентурних мереж Російської Федерації, найбільша з яких діяла у Миколаївській області.