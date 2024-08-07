Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону, який регулює набуття та збереження громадянства України, зокрема щодо можливості мати множинне громадянство.
Про це йдеться в картці законопроекту №11469.
Законопроект №11469 передбачає кілька ключових змін. У пояснювальній записці зазначено, що новий закон сприятиме поверненню громадян, які змушені були залишити Україну через війну, та забезпечить можливість збереження їхнього українського громадянства. Також він розширює можливості для деяких категорій іноземців та людей без громадянства стати українськими громадянами.
Варто зазначити, що законопроект забороняє множинне громадянство для осіб, які мають громадянство Росії або країн, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України.
Пропонується дозволити множинне громадянство у таких випадках:
Крім того, новий закон сприятиме спрощенню процедури набуття українського громадянства для іноземців, які служили або проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України, а також для членів їхніх родин.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що в Україні необхідно запроваджувати подвійне громадянство, це допоможе збереженню і розвитку всесвітньої української спільноти.
Зазначимо, що за чинним законом України про громадянство, держава визнає за громадянами України лише їхнє українське громадянство. Закон також передбачає низку умов, що мали б максимально зменшити можливості множинного громадянства, аж до положення про можливу втрату громадянства України в разі набуття іноземного в більшості випадків.
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Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону, який регулює набуття та збереження громадянства України, зокрема щодо можливості мати множинне громадянство.
Про це йдеться в картці законопроекту №11469.
Законопроект №11469 передбачає кілька ключових змін. У пояснювальній записці зазначено, що новий закон сприятиме поверненню громадян, які змушені були залишити Україну через війну, та забезпечить можливість збереження їхнього українського громадянства. Також він розширює можливості для деяких категорій іноземців та людей без громадянства стати українськими громадянами.
Варто зазначити, що законопроект забороняє множинне громадянство для осіб, які мають громадянство Росії або країн, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України.
Пропонується дозволити множинне громадянство у таких випадках:
Крім того, новий закон сприятиме спрощенню процедури набуття українського громадянства для іноземців, які служили або проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України, а також для членів їхніх родин.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що в Україні необхідно запроваджувати подвійне громадянство, це допоможе збереженню і розвитку всесвітньої української спільноти.
Зазначимо, що за чинним законом України про громадянство, держава визнає за громадянами України лише їхнє українське громадянство. Закон також передбачає низку умов, що мали б максимально зменшити можливості множинного громадянства, аж до положення про можливу втрату громадянства України в разі набуття іноземного в більшості випадків.