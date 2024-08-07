Подвійне громадянство. Фото для ілюстрації/Depositphotos

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону, який регулює набуття та збереження громадянства України, зокрема щодо можливості мати множинне громадянство.

Про це йдеться в картці законопроекту №11469.

Законопроект №11469 передбачає кілька ключових змін. У пояснювальній записці зазначено, що новий закон сприятиме поверненню громадян, які змушені були залишити Україну через війну, та забезпечить можливість збереження їхнього українського громадянства. Також він розширює можливості для деяких категорій іноземців та людей без громадянства стати українськими громадянами.

Варто зазначити, що законопроект забороняє множинне громадянство для осіб, які мають громадянство Росії або країн, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України.

Пропонується дозволити множинне громадянство у таких випадках:

Дитина автоматично отримує громадянство України та іншої держави при народженні.

Українська дитина набуває громадянства своїх усиновлювачів-іноземців.

Автоматичне набуття іншого громадянства громадянином України у разі одруження з іноземцем.

Автоматичне набуття іншого громадянства українцем при досягненні повноліття, якщо це передбачено законодавством іншої держави і при цьому відсутній документ, що підтверджує громадянство іншої країни.

Спрощена процедура набуття українського громадянства для іноземців з певних країн.

Отримання українським громадянином громадянства інших країн, які мають спрощену процедуру набуття громадянства для українців.

Крім того, новий закон сприятиме спрощенню процедури набуття українського громадянства для іноземців, які служили або проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України, а також для членів їхніх родин.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що в Україні необхідно запроваджувати подвійне громадянство, це допоможе збереженню і розвитку всесвітньої української спільноти.

Зазначимо, що за чинним законом України про громадянство, держава визнає за громадянами України лише їхнє українське громадянство. Закон також передбачає низку умов, що мали б максимально зменшити можливості множинного громадянства, аж до положення про можливу втрату громадянства України в разі набуття іноземного в більшості випадків.