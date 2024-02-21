Президент Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію на кордоні з Польщею та направив на кордон свою делегацію. Він також закликав уряд Польщі прибути на кордон.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні 21 лютого.

Зеленський запросив на кордон прем'єра Польщі Дональда Туска і президента Анджея Дуду.

— Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не повинні це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити, — сказав Володимир Зеленський.

Президент висловив готовність також приїхати до кордону разом з українським урядом.

— Я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії. Досить москви на наших землях. Досить непорозумінь, — сказав Володимир Зеленський.

За словами голови держави, делегація пробуде на кордоні три дні.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.